У Львові змінять систему оповіщення про повітряну тривогу

Про жовтий та червоний рівні загрози повідомлятимуть по різному.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Львові зміниться оповіщення про тривогу

У Львові з 12 жовтня запровадять два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Вони відрізнятимуться залежно від характеру загрози, а про небезпеку мешканців попереджатимуть сиренами та голосовими повідомленнями.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний сигналізуватиме про ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

Реклама

Під час жовтого рівня чоловічий голос повідомлятиме: "Увага, громадяни! Повітряна тривога – жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".Це повідомлення повторюватимуть тричі протягом 30 секунд.

Червоний рівень оголошуватимуть аналогічним голосовим повідомленням, але з відповідною назвою рівня загрози. Його повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.

В обох випадках мешканців закликатимуть якнайшвидше пройти до укриття або іншого безпечного місця.Як звучатиме відбій повітряної тривоги.

Зміниться і спосіб оголошення відбою. Його повідомлятимуть жіночим голосом без звуку сирени. Голосове повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.

У міській раді наголошують, що мешканцям необхідно перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до оголошення відбою незалежно від рівня загрози.