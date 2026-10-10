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У Львові змінять систему оповіщення про повітряну тривогу

Про жовтий та червоний рівні загрози повідомлятимуть по різному.

У Львові змінять систему оповіщення про повітряну тривогу
У Львові зміниться оповіщення про тривогу
Фото: ЛМР

У Львові з 12 жовтня запровадять два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Вони відрізнятимуться залежно від характеру загрози, а про небезпеку мешканців попереджатимуть сиренами та голосовими повідомленнями.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний сигналізуватиме про ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

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Під час жовтого рівня чоловічий голос повідомлятиме: "Увага, громадяни! Повітряна тривога – жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".Це повідомлення повторюватимуть тричі протягом 30 секунд.

Червоний рівень оголошуватимуть аналогічним голосовим повідомленням, але з відповідною назвою рівня загрози. Його повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.

В обох випадках мешканців закликатимуть якнайшвидше пройти до укриття або іншого безпечного місця.Як звучатиме відбій повітряної тривоги.

Зміниться і спосіб оголошення відбою. Його повідомлятимуть жіночим голосом без звуку сирени. Голосове повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.

У міській раді наголошують, що мешканцям необхідно перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до оголошення відбою незалежно від рівня загрози.

  • Перелік укриттів у Львівській громаді доступний на офіційній онлайн-карті. Також інформацію можна отримати через міський чатбот CityHelper у Viber, Telegram та в застосунку "Дія". Знайти найближче укриття та отримувати важливі сповіщення можна і за допомогою мобільного застосунку MISTO, доступного для iPhone та Android.
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