Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із прем’єрами Британії та Норвегії підтримку України й тиск на Росію

Сторони обговорили російські атаки на Україну, підтримку української ППО та подальші спільні кроки для протидії російській агресії.

Зеленський обговорив із прем’єрами Британії та Норвегії підтримку України й тиск на Росію
Володимир Зеленський
Фото: Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили російські атаки на Україну, підтримку української протиповітряної оборони та подальші спільні кроки для протидії російській агресії.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Під час розмови з Бернемом президент розповів про російські удари по українських містах, які протягом дня здійснювали із застосуванням авіабомб, ударних безпілотників "Шахед" і балістичних ракет. Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням.

"Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати", – розповів глава держави.

Україна та Велика Британія готують подальші спільні дії та зустріч.

Окремо Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Президент поінформував його про російські атаки, що тривали протягом дня. За словами Зеленського, зараз особливо важливо вживати нових заходів, щоб Росія не вважала, що може продовжувати війну безкінечно. Сторони домовилися продовжувати координацію та готувати зустрічі й спільні рішення.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies