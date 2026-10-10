Сторони обговорили російські атаки на Україну, підтримку української ППО та подальші спільні кроки для протидії російській агресії.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили російські атаки на Україну, підтримку української протиповітряної оборони та подальші спільні кроки для протидії російській агресії.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Під час розмови з Бернемом президент розповів про російські удари по українських містах, які протягом дня здійснювали із застосуванням авіабомб, ударних безпілотників "Шахед" і балістичних ракет. Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням.

"Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати", – розповів глава держави.

Україна та Велика Британія готують подальші спільні дії та зустріч.