Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили російські атаки на Україну, підтримку української протиповітряної оборони та подальші спільні кроки для протидії російській агресії.
Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.
Під час розмови з Бернемом президент розповів про російські удари по українських містах, які протягом дня здійснювали із застосуванням авіабомб, ударних безпілотників "Шахед" і балістичних ракет. Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням.
"Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати", – розповів глава держави.
Україна та Велика Британія готують подальші спільні дії та зустріч.
Окремо Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Президент поінформував його про російські атаки, що тривали протягом дня. За словами Зеленського, зараз особливо важливо вживати нових заходів, щоб Росія не вважала, що може продовжувати війну безкінечно. Сторони домовилися продовжувати координацію та готувати зустрічі й спільні рішення.
- Переговори з європейськими лідерами відбулись після того, як президент Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. Володимир Зеленський прокоментував це, зазначивши, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.