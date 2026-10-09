Зеленський: нашу переговорну команду використовують як ширму

Президент США мав розмову та домовленість з Путіним щодо постачання дизелю саме в той час, як українська переговорна команда у Флориді проводила зустріч з американцями щодо припинення вогню в Україні.
Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент LB.ua.
Зеленський зазначив, що домовленості щодо дизелю - це мільярди додаткових грошей на війну, які дадуть Росії змогу воювати тільки більше.
"Я вважаю, що нашу команду використовують як ширму. І це точно не чесно та не по-партнерськи. Це, на мій, погляд слабке рішення сильних партнерів", - додав президент.
- Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки. За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1500 мільйона тонн.
- Зеленський заявив, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.