Зеленський: нашу переговорну команду використовують як ширму

Президент заявив, що поки українські переговорники проводили зустріч з американцями щодо припинення вогню, президент США мав домовленість з лідером Кремля.

Президент США мав розмову та домовленість з Путіним щодо постачання дизелю саме в той час, як українська переговорна команда у Флориді проводила зустріч з американцями щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський зазначив, що домовленості щодо дизелю - це мільярди додаткових грошей на війну, які дадуть Росії змогу воювати тільки більше.

"Я вважаю, що нашу команду використовують як ширму. І це точно не чесно та не по-партнерськи. Це, на мій, погляд слабке рішення сильних партнерів", - додав президент.