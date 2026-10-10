FT: США попередили Київ, що удари по Росії ставлять під загрозу обмін розвідданими

Після заяви Трампа про угоду із Росією високопосадовець України повідомив, що Київ продовжить удари.

Американські посадовці посилили тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах, і пригрозили припинити передавання життєво важливих розвідувальних даних.

Як пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, у п’ятницю переговорна команда України майже вісім годин зустрічалася з представниками Трампа в Маямі. Сторони мали обговорити способи переконати Росію припинити війну.

Однак, як повідомили троє людей, безпосередньо обізнаних із перебігом переговорів, зустріч пішла не за планом, коли українська делегація дізналася про заяву Трампа, що він уклав із Володимиром Путіним домовленість щодо постачання дизельного пального.

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За словами співрозмовників, знайомих із ситуацією, під час зустрічі представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер порушили питання про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Київ не дослухається до попередження Вашингтона й не зупинить удари. Україна використовує американські розвіддані для проведення цих атак, намагаючись перекрити важливе джерело надходжень для російської воєнної економіки.

Після заяви Трампа високопосадовець України повідомив, що Київ продовжить удари. Він також додав, що делегація вирішила скоротити візит і повернутися раніше, замість того щоб проводити другий раунд переговорів у суботу.

У дописі в соцмережі X Віткофф назвав переговори в Маямі «продуктивними». За його словами, зустріч допомогла визначити питання, які сторони можуть опрацювати детальніше. Він також повідомив, що учасники домовилися продовжити дипломатичні зусилля.

Водночас за словами іншого співрозмовника видання, обізнаного з перебігом переговорів, у п’ятницю Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українським колегам, що США готуються скасувати санкції щодо російського дизельного пального, а Москва має намір скасувати заборону на його експорт.

Українські посадовці вважали несправедливою вимогу до Києва в односторонньому порядку припинити удари без аналогічного тиску на Москву. За словами джерел, вони передали цю позицію американській стороні.

Рік тому Трамп закликав Україну активніше атакувати російські нафтопереробні заводи, щоб послабити російську економіку та примусити Путіна сісти за стіл переговорів.

За словами українських і західних посадовців, адміністрація Трампа вже призупиняла обмін розвідувальними даними з Києвом і неодноразово погрожувала зробити це знову, якщо Зеленський не погоджуватиметься з позицією Вашингтона.

У березні 2025 року Вашингтон на вісім днів припинив розвідувальну співпрацю з Києвом після гострої суперечки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

У листопаді того самого року Зеленський заявив, що Трамп поставив йому ультиматум: погодитися на вигідні Москві умови миру або втратити підтримку США у воєнних зусиллях.

За словами людей, поінформованих про перебіг обговорень, у квітні Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейських союзників приєднатися до «коаліції охочих» для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Що відбулося