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У Латвії поки не підтримали поправки про постійний дозвіл на проживання для українців

Очікується, що до розгляду поправок повернуться наступного тижня. 

У Латвії поки не підтримали поправки про постійний дозвіл на проживання для українців
Латвія, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Комісія Сейму з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції на першому читанні поки не підтримала подальшого просування поправок до Закону про підтримку цивільного населення України в Латвії, пише Delfi

Комісія вирішила поки що не передавати законопроект на подальший розгляд, оскільки необхідно отримати висновок Міністерства фінансів про можливий вплив запропонованих змін до державного бюджету. Очікується, що комісія повернеться до розгляду поправок наступного тижня.

Відповідно до законопроекту, громадяни України, які мають лише українське громадянство і отримали або мають нині тимчасовий захист у Латвії, зможуть звертатися за постійним посвідкою на проживання на спеціально встановлених умовах. Необхідність таких змін виникла після набуття чинності 15 вересня нової редакції Закону про імміграцію. Відповідно до неї, передбачено лише один вид постійного посвідки на проживання – з набуттям статусу довгострокового резидента Європейського союзу. При цьому чинні норми передбачають відмову у наданні постійного посвідки на проживання людям, які раніше отримували у Латвії тимчасовий захист. 

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Для частини громадян України п'ятирічний термін безперервного проживання у Латвії закінчиться вже у березні 2027 року. На думку авторів законопроекту, тому необхідно заздалегідь створити чіткі та передбачувані правила, які визначать подальший правовий статус українців у Латвії.

Передбачається, що у п'ятирічний термін проживання можна буде зараховувати також період, протягом якого людина перебувала у Латвії на підставі довгострокової візи чи посвідки на проживання.

Окремо планується встановити спеціальні вимоги до наявності достатніх коштів на проживання.

Для чоловіків також передбачається вимога надати підтвердження від компетентних органів України щодо звільнення від призову на військову службу у разі мобілізації.

Остаточного рішення щодо подальшого просування законопроекту поки що немає. Комісія Сейму планує повторно розглянути поправки наступного тижня після отримання висновку Міністерства фінансів про їхній можливий вплив на державний бюджет.

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