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Унаслідок удару безпілотника у Судані поблизу кордону з Ефіопією загинуло понад 40 людей

Поранені десятки осіб. 

Унаслідок удару безпілотника у Судані поблизу кордону з Ефіопією загинуло понад 40 людей
Фото: Google Maps

Унаслідок удару безпілотника, який імовірно запустили воєнізовані формування Судану по місцю перебування переміщених осіб поблизу кордону з Ефіопією, загинула 41 людина. Про це повідомила правозахисна організація, пише АР. 

За даними організації Emergency Lawyers, яка стежить за перебігом війни в цій північно-східній африканській країні, удар було завдано в п’ятницю силами швидкого реагування (RSF) у районі Абу-Шанді, що в суданській провінції Блакитний Ніл.

Серед загиблих – восьмеро дітей і багато жінок.

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Представник RSF поки ніяк це не прокоментували. 

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що обурене повідомленнями про цей удар, унаслідок якого також дістали поранення десятки людей.

Війна в Судані розпочалася у квітні 2023 року, коли напруженість між регулярною армією та Силами швидкого реагування переросла у відкриті бойові дії в столиці Хартумі, а згодом конфлікт поширився на всю країну.

За даними організації ACLED, яка відстежує збройні конфлікти, війна забрала щонайменше 150 000 життів. Водночас гуманітарні організації вважають, що реальна кількість загиблих, імовірно, значно більша.

Війна змусила понад 12,4 мільйона людей залишити свої домівки, свідчать дані ООН. Це спричинило одну із найбільших гуманітарних криз у світі.

Цього року в Судані термінової допомоги потребують 33,7 мільйона людей, серед яких 17,3 мільйона дітей. За оцінками, 825 000 дітей страждають від тяжкого гострого недоїдання.

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