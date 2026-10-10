Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаСвіт

У Варшаві біля навчального закладу 21-річна жінка із ножем напала на людей

17-річна дівчина отримала поранення. 

У Варшаві біля навчального закладу 21-річна жінка із ножем напала на людей
Місце нападу із ножем у Варшаві
Фото: Miejski Reporter

Сьогодні, 10 жовтня, перед навчальним закладом на вулиці Мінській у Варшаві 21-річна жінка напала на трьох людей: двох 17-річних дівчат і 24-річну жінку.

Як пише RMF24, нападниця вдарила ножем 17-річну дівчину, яку доправили до лікарні. Вона отримала поранення передпліччя, життю нічого не загрожує. У комплексі шкіл на вулиці Мінській розташований навчальний заклад для дорослих, тому сьогодні школа була відчинена. Напад стався поблизу секретаріату.

Постраждали також ще дві особи – 17-річна дівчина та 24-річна жінка. Вони зазнали легких травм і не потребували госпіталізації. Ці двоє постраждали випадково й не були безпосередніми цілями нападу.

Реклама

Поліцейські негайно прибули на місце події – через чотири хвилини після отримання повідомлення.

Нападницю затримали. Вона навчається в цьому закладі, а інші учасниці інциденту приїхали, щоб подати туди документи. Мотиви її дій наразі невідомі. Усі жінки — польського походження.

Речник Головного управління поліції Варшави, комісар Яцек Вішневський, повідомив, що наявна в правоохоронців інформація поки не дає підстав підтвердити зв’язок цього нападу з іншими у країні. 

Це черговий напад із ножем у польській школі за останні дні.

У середу в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох людей. Наступного дня в Лещидолі-Новінах 15-річний підліток поранив трьох осіб, зокрема 37-річну працівницю школи, яка померла від отриманих травм.

У суботу небезпечний інцидент стався також на території однієї зі шкіл на вулиці Металовій в Ольштині. Двоє учнів віком 17 і 19 років побилися, причому один із них мав при собі гострий предмет, схожий на мачете. 

  • Поліція Польщі заявила про затримання 76 осіб по всій країні та перевірку майже 50 000 шкіл.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies