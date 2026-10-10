У Варшаві біля навчального закладу 21-річна жінка із ножем напала на людей

Сьогодні, 10 жовтня, перед навчальним закладом на вулиці Мінській у Варшаві 21-річна жінка напала на трьох людей: двох 17-річних дівчат і 24-річну жінку.

Як пише RMF24, нападниця вдарила ножем 17-річну дівчину, яку доправили до лікарні. Вона отримала поранення передпліччя, життю нічого не загрожує. У комплексі шкіл на вулиці Мінській розташований навчальний заклад для дорослих, тому сьогодні школа була відчинена. Напад стався поблизу секретаріату.

Постраждали також ще дві особи – 17-річна дівчина та 24-річна жінка. Вони зазнали легких травм і не потребували госпіталізації. Ці двоє постраждали випадково й не були безпосередніми цілями нападу.

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Поліцейські негайно прибули на місце події – через чотири хвилини після отримання повідомлення.

Нападницю затримали. Вона навчається в цьому закладі, а інші учасниці інциденту приїхали, щоб подати туди документи. Мотиви її дій наразі невідомі. Усі жінки — польського походження.

Речник Головного управління поліції Варшави, комісар Яцек Вішневський, повідомив, що наявна в правоохоронців інформація поки не дає підстав підтвердити зв’язок цього нападу з іншими у країні.

Це черговий напад із ножем у польській школі за останні дні.

У середу в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох людей. Наступного дня в Лещидолі-Новінах 15-річний підліток поранив трьох осіб, зокрема 37-річну працівницю школи, яка померла від отриманих травм.

У суботу небезпечний інцидент стався також на території однієї зі шкіл на вулиці Металовій в Ольштині. Двоє учнів віком 17 і 19 років побилися, причому один із них мав при собі гострий предмет, схожий на мачете.