Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував домовленості щодо постачання російського пального на світові ринки та закликав Захід збільшити підтримку України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи.
Про це він написав у Facebook.
Міхал назвав угоди з диктаторами "дорогою до пекла". Він зазначив, гроші від продажу газу та пального Росія використовує для вбивства невинних людей, а очікувані постачання можуть узагалі не відбутися.
Естонський прем’єр наголосив, що домовленості суперечать багаторічній політиці Заходу, спрямованій на скорочення доходів Володимира Путіна від енергоресурсів.
"США досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива, і ми також. Довгострокова політика позбавлення Росії грошей є правильною і має бути продовжена", – написав очільник естонського уряду.
Міхал також запропонував обговорити збільшення фінансової підтримки України.
"Варто наступного тижня в Естонії та Європейській Раді обговорити, чи можемо ми швидко інвестувати більше в Україну, щоб вони підірвали російські нафтові заводи", – пояснив прем’єр.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а мільйон тонн – після цього. Згодом він очікує додаткових поставок ще трьох мільйонів тонн дизелю.
- Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року. Трамп заявив, що очікує швидкого зниження цін на дизель у США та світі.