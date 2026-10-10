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"Угода з диктаторами – дорога до пекла": прем’єр Естонії закликав збільшити підтримку України, щоб "підривала НПЗ РФ"

Крістен Міхал наголосив, що гроші від продажу газу та пального Росія використовує для вбивства невинних людей.

"Угода з диктаторами – дорога до пекла": прем’єр Естонії закликав збільшити підтримку України, щоб "підривала НПЗ РФ"
Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував домовленості щодо постачання російського пального на світові ринки та закликав Захід збільшити підтримку України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи.

Про це він написав у Facebook.

Міхал назвав угоди з диктаторами "дорогою до пекла". Він зазначив, гроші від продажу газу та пального Росія використовує для вбивства невинних людей, а очікувані постачання можуть узагалі не відбутися.

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Естонський прем’єр наголосив, що домовленості суперечать багаторічній політиці Заходу, спрямованій на скорочення доходів Володимира Путіна від енергоресурсів. 

"США досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива, і ми також. Довгострокова політика позбавлення Росії грошей є правильною і має бути продовжена", – написав очільник естонського уряду.

Міхал також запропонував обговорити збільшення фінансової підтримки України.

"Варто наступного тижня в Естонії та Європейській Раді обговорити, чи можемо ми швидко інвестувати більше в Україну, щоб вони підірвали російські нафтові заводи", – пояснив прем’єр.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а мільйон тонн – після цього. Згодом він очікує додаткових поставок ще трьох мільйонів тонн дизелю.
  • Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року. Трамп заявив, що очікує швидкого зниження цін на дизель у США та світі.
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