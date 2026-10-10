NYT: Мирні переговори щодо України загальмували після домовленості Трампа з Путіним про дизель

У Москві кажуть, що наразі не визначилися, коли відновлять перемовини про припинення війни.

Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський ринок.

Про це пише The New York Times.

Невдовзі після цього в Кремлі заявили, що наразі не визначилися, коли відновлять переговори про припинення війни. Рішення Трампа оголосили після його телефонної розмови з Володимиром Путіним. Того ж часу українська делегація прибула до Маямі на зустріч із представниками американської адміністрації Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Переговори завершилися без прориву.

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Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що російська сторона ще вирішуватиме, коли відновити переговорний процес.

Москва не запропонувала жодних поступок в обмін на скасування обмежень

За даними видання, Москва не запропонувала натомість жодних поступок за скасування обмежень щодо пального. За інформацією джерел The New York Times, під час попередніх дипломатичних контактів американські представники пропонували РФ кілька економічних стимулів в обмін на обмежене припинення вогню – зокрема щодо енергетичної інфраструктури або бойових дій на морі.

Серед пропозицій були розблокування мільярдів доларів російських державних активів, заморожених на Заході, продаж частини активів російської нафтової компанії "Лукойл" групі інвесторів із Близького Сходу, а також дозвіл Білорусі відновити експорт калійних добрив.

Україна не відкидала ці пропозиції категорично, однак наполягала на запобіжниках. Зокрема, Київ пропонував передбачити дзеркальні виплати Україні на суму розблокованих російських активів або гарантії додаткової військової допомоги в разі порушення перемир’я.

Колишній американський дипломат і посол США в Польщі Деніел Фрід заявив виданню, що Москва не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні, доки не відчуває достатнього тиску. На його думку, дії Вашингтона послаблюють не лише безпеку України, а й Європи загалом.