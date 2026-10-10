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​Народ має право вирішувати, – Сибіга після пропозиції Трампа "змінити лідера України"

Глава МЗС України наголосив, що президент Володимир Зеленський добре виконує роботу і заслуговує на підтримку.

​Народ має право вирішувати, – Сибіга після пропозиції Трампа "змінити лідера України"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни – війни за незалежність, свободу та гідність.

Заяву глави МЗС оприлюднили в Telegram-каналі дипвідомства.

"Він (Володимир Зеленський – Ред.) має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати", – зазначив Сибіга.

Міністр зауважив, що заяви з-за кордону лише підтверджують, що Зеленський добре виконує свою роботу і заслуговує на підтримку.

Контекст

Заява Сибіги з’явилась після різких коментарів президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому закликав Україну обрати нового лідера, який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.

Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони, мовляв, створюють проблеми для світу та американських фермерів. За його словами, Вашингтон застерігав Зеленського від атак на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального.

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