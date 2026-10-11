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В аеропорту Ер-Ріяда внаслідок атаки хуситів постраждали сотні людей, є жертви (оновлено)

Загинули щонайменше 12 людей, ще 309 зазнали поранень.

В аеропорту Ер-Ріяда внаслідок атаки хуситів постраждали сотні людей, є жертви (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок імовірної ракетної атаки єменських хуситів на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії постраждали сотні людей.  

Як пише Reuters, станом на 11 жовтня, унаслідок атаки єменських хуситів на міжнародний аеропорт у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у суботу, загинули щонайменше 12 людей, ще 309 зазнали поранень. 

Серед загиблих – четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, а також громадяни США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту. 

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Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерела в місцевій лікарні, п’ятеро постраждалих перебувають у реанімації, а загалом поранення дістали десятки людей. Деяких посікло уламками скла. Протягом цього тижня аеропорт уже двічі зазнавав атак, унаслідок яких загинули четверо осіб.

Контекст

Удар стався на тлі боїв за Баб-ель-Мандебську протоку, яку хусити захопили два тижні тому. Сили, що підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену, заявляють про наступ для повернення контролю над стратегічним морським маршрутом.

Саудівський посол у Ємені заявив, що протоку звільнили від хуситів. Однак військовий представник урядових сил уточнив, що наразі вдалося повернути контроль лише над частиною території. 

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