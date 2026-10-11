На території об’єкта у Володимирі виникла пожежа, фіксують масштабні збої в роботі сервісів компанії.

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Безпілотники атакували датацентр російської компанії "Яндекс" у місті Володимир. Після цього в роботі онлайн-сервісів виникли перебої.

Про це повідомили український OSINT-канал Supernova+ та Telegram-канал Astra.

РосЗМІ з посиланням на заяву компанії написали, що роботу датацентру повністю зупинили внаслідок атаки безпілотників. У зоні доступності хмарної платформи Yandex Cloud виникли перебої з електропостачанням. За повідомленнями, постраждалих немає.

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Збої вплинули на роботу низки сервісів, зокрема таксі, музики, "розумного дому" та банківських послуг у кількох країнах.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив, що безпілотники атакували інфраструктуру в передмісті Володимира.

За його словами, через відключення двох підстанцій без електроенергії залишилися близько 5 тисяч мешканців. Також повідомлялося про евакуацію людей із прилеглих будинків.

9 жовтня, українські ударні дрони уразили найбільший дата-центр "Яндекса" в Калузькій області Росії. За даними компанії, об’єкт проєктували як найбільший серед дата-центрів "Яндекса" за сумарним навантаженням на серверні стійки та один із найбільших у РФ. Він має площу 130 тисяч квадратних метрів і проєктну потужність 63 МВт. Проєкт передбачав розміщення понад 3800 серверних стійок із навантаженням до 15 кВт на кожну.