На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджене житло

Кіровоградщина побувала під російською атакою. Під ударом опинився Новоукраїнський район, де пошкоджене приватне домоволодіння.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Інформацію уточнюють.
- Вранці 7 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Олександрії на Кіровоградщині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.Також через атаку загорівся дах приватного житлового будинку.
- У Світловодську зафіксували падіння уламків на відкритій території, минулося без постраждалих.