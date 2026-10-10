На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджене житло

Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Інформацію уточнюють.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Кіровоградщина побувала під російською атакою. Під ударом опинився Новоукраїнський район, де пошкоджене приватне домоволодіння.

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Наслідки обстрілу та інформацію про постраждалих уточнюють.

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