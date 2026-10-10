Росія вдарила по Одесі: є пошкодження адмінбудівлі (оновлено)

Російські війська атакували Одесу. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкоджені фасад і дах адміністративної будівлі, а також припарковані поруч автомобілі. Наразі інформації про постраждалих не надходило, а пожежа на місці ліквідована.

Він також закликав мешканців не публікувати фото та відео з місця удару одразу після атаки. За словами Кіпера, такі матеріали можуть допомогти ворогу визначити місце перебування людей і підвищити ризик повторного удару під час проведення рятувальної операції.