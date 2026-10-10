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Росія вдарила по Одесі: є пошкодження адмінбудівлі (оновлено)

Пошкоджені приміщення, а також припарковані авто.

Росія вдарила по Одесі: є пошкодження адмінбудівлі (оновлено)
Обстріл Одеси
Фото: Одеська ОВА

Російські війська атакували Одесу. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пошкоджені фасад і дах адміністративної будівлі, а також припарковані поруч автомобілі. Наразі інформації про постраждалих не надходило, а пожежа на місці ліквідована.

Він також закликав мешканців не публікувати фото та відео з місця удару одразу після атаки. За словами Кіпера, такі матеріали можуть допомогти ворогу визначити місце перебування людей і підвищити ризик повторного удару під час проведення рятувальної операції.

  • Вчора, 9 жовтня, внаслідок російських атак в Одесі пошкоджено склад із продуктами, де виникла пожежа. На півдні Одеської області ворог поцілив по адміністративній та господарській будівлях на території бази відпочинку, також загорілася суха трава.
  • Крім того, за іншою адресою понівечено 11 будинків на базах відпочинку та знищено будівлю кафе. Загиблих і постраждалих не було.
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