Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти поранили цивільного, є пошкодження інфраструктури

Минулої доби російські війська атакували Херсон та 18 населених пунктів області.

На Херсонщині окупанти поранили цивільного, є пошкодження інфраструктури
Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина дістала поранення. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Станіслав, Микільське, Понятівка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Шляхове, Дудчани, Нововоронцовка, Золота Балка, Михайлівка та Одрадокам'янка.

Внаслідок російських атак пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та автомобіль.

Також учора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies