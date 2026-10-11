На Херсонщині окупанти поранили цивільного, є пошкодження інфраструктури

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина дістала поранення. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Станіслав, Микільське, Понятівка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Шляхове, Дудчани, Нововоронцовка, Золота Балка, Михайлівка та Одрадокам'янка.

Внаслідок російських атак пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та автомобіль.

Також учора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.