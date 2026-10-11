Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували майже 2 тисячі окупантів

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 552 840 осіб. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1930 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб
- танків — 12 408 (+2 за добу);
- бойових броньованих машин — 25 521 (+6);
- артилерійських систем — 51 039 (+39);
- реактивних систем залпового вогню — 2205 (+4);
- засобів протиповітряної оборони — 1701 (+2);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2924 (+7);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 558 457 (+1531);
- крилатих ракет — 5126;
- кораблів і катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 161 503 (+557);
- спеціальної техніки — 4815 (+3).
Дані про втрати противника уточнюються.