Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували майже 2 тисячі окупантів

За минулу добу російська армія втратила 1930 військових, 39 артилерійських систем, 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 552 840 осіб. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1930 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб

танків — 12 408 (+2 за добу);

бойових броньованих машин — 25 521 (+6);

артилерійських систем — 51 039 (+39);

реактивних систем залпового вогню — 2205 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1701 (+2);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2924 (+7);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 558 457 (+1531);

крилатих ракет — 5126;

кораблів і катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 161 503 (+557);

спеціальної техніки — 4815 (+3).

Дані про втрати противника уточнюються.