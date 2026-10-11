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Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували майже 2 тисячі окупантів

За минулу добу російська армія втратила 1930 військових, 39 артилерійських систем, 557 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували майже 2 тисячі окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 552 840 осіб. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1930 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб 
  • танків — 12 408 (+2 за добу);
  • бойових броньованих машин — 25 521 (+6);
  • артилерійських систем — 51 039 (+39);
  • реактивних систем залпового вогню — 2205 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони — 1701 (+2);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2924 (+7);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 558 457 (+1531);
  • крилатих ракет — 5126;
  • кораблів і катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 161 503 (+557);
  • спеціальної техніки — 4815 (+3).

Дані про втрати противника уточнюються.

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