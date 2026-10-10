​Келлог підтримав удари України по російських НПЗ і пояснив мотиви дизельної угоди Путіна з Трампом

Колишній спецпредставник президента США вважає, що Путін шукає спосіб послабити тиск на російську нафтову інфраструктуру, яка зазнає українських атак.

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Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що Росія може намагатися використати домовленості про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки, щоб домогтися припинення українських ударів по своїх НПЗ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог припустив, що російський президент Володимир Путін шукає спосіб послабити тиск на російську нафтову інфраструктуру, яка зазнає українських атак. Генерал у відставці наголосив, що не довіряє ані Путіну, ані його спецпредставнику з економічних питань Кирилу Дмитрієву.

Келлог окремо звернув увагу на різницю між цілями українських і російських атак: Україна переважно завдає ударів по російському військово-промисловому комплексу, тоді як російські війська атакують українські цивільні об’єкти.

"Вони (українці – Ред.) продовжуватимуть атакувати, як і мають. Це війна. Ви атакуєте правильно", – заявив Келлог.

Він також висловив сумнів, що російські війська зможуть захопити всю територію Донецької області.

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