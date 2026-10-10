​Келлог підтримав удари України по російських НПЗ і пояснив мотиви дизельної угоди Путіна з Трампом

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що Росія може намагатися використати домовленості про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки, щоб домогтися припинення українських ударів по своїх НПЗ.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.
Келлог припустив, що російський президент Володимир Путін шукає спосіб послабити тиск на російську нафтову інфраструктуру, яка зазнає українських атак. Генерал у відставці наголосив, що не довіряє ані Путіну, ані його спецпредставнику з економічних питань Кирилу Дмитрієву.
Келлог окремо звернув увагу на різницю між цілями українських і російських атак: Україна переважно завдає ударів по російському військово-промисловому комплексу, тоді як російські війська атакують українські цивільні об’єкти.
"Вони (українці – Ред.) продовжуватимуть атакувати, як і мають. Це війна. Ви атакуєте правильно", – заявив Келлог.
Він також висловив сумнів, що російські війська зможуть захопити всю територію Донецької області.
Контекст
- Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.
- Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.
- 10 жовтня глава Білого дому запропонував Україні "обрати нового лідера", який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.
- Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони, мовляв, створюють проблеми для світу та американських фермерів. За його словами, Вашингтон застерігав Зеленського від атак на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального.