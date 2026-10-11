Росія атакувала сьогодні місто Самар Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Окупанти вдарили по місту безпілотником. Унаслідок зайнялася пожежа, горить сільгосптехніка.
Інформацію щодо постраждалих зараз уточнюють.
Оновлено. О 16:54 Ганжа повідомив, що росіяни повторно вдарили по тій самій локації у місті. Горять склади із сільськогосподарською технікою.
- Російські війська понад 20 разів атакували з вчорашнього вечора чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. В області через російські атаки поранені шестеро людей, серед них діти.