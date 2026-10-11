Оновлено. О 16:54 Ганжа повідомив, що росіяни повторно вдарили по тій самій локації у місті. Горять склади із сільськогосподарською технікою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки удару по місті Самар на Дніпровщині

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Армія окупантів повторно вдарила по складу з сільськогосподарською технікою.

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