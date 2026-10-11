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Росія двічі атакувала місто Самар на Дніпровщині (оновлено)

Армія окупантів повторно вдарила по складу з сільськогосподарською технікою.

Росія двічі атакувала місто Самар на Дніпровщині (оновлено)
Наслідки удару по місті Самар на Дніпровщині

Росія атакувала сьогодні місто Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти вдарили по місту безпілотником. Унаслідок зайнялася пожежа, горить сільгосптехніка.

Інформацію щодо постраждалих зараз уточнюють.

Оновлено. О 16:54 Ганжа повідомив, що росіяни повторно вдарили по тій самій локації у місті. Горять склади із сільськогосподарською технікою.

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