Росіяни пошкодили у Києві високовольтну ЛЕП, тиск води на двох берегах понижений

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Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Києва, пошкоджена високовольтна лінія електропередач.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений”, – зазначив він.

За словами мера, аварійні бригади вже працюють.

Окрім того, у Голосіївському районі уламки дрона впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки. Попередньо, без пошкоджень та постраждалих.

Екстрені служби прямують на місце.