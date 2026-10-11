Росіяни пошкодили у Києві високовольтну ЛЕП, тиск води на двох берегах понижений

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Києва, пошкоджена високовольтна лінія електропередач.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
“Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений”, – зазначив він.
За словами мера, аварійні бригади вже працюють.
Окрім того, у Голосіївському районі уламки дрона впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки. Попередньо, без пошкоджень та постраждалих.
Екстрені служби прямують на місце.
- Раніше повідомлялося, що у чотирьох районах Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку РФ. Тимчасово призупинений рух електротранспорту у частинах Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів.