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Росіяни пошкодили у Києві високовольтну ЛЕП, тиск води на двох берегах понижений

Працюють аварійні бригади.

Росіяни пошкодили у Києві високовольтну ЛЕП, тиск води на двох берегах понижений
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Києва, пошкоджена високовольтна лінія електропередач. 

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений”, – зазначив він.

За словами мера, аварійні бригади вже працюють.

Окрім того, у Голосіївському районі уламки дрона впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки. Попередньо, без пошкоджень та постраждалих.

Екстрені служби прямують на місце.

  • Раніше повідомлялося, що у чотирьох районах Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку РФ. Тимчасово призупинений рух електротранспорту у частинах Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів.
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