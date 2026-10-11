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У Києві та області застосовані екстрені відключення, – ДТЕК (оновлено)

Станом на 10:59 екстрені відключення скасували. Київ повернувся до графіків відключень.

У Києві та області застосовані екстрені відключення, – ДТЕК (оновлено)
екстрені відключення
Фото: ДТЕК

Уранці 11 жовтня в Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла. 

Про це повідомили в ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", – ідеться у повідомленні. 

В "Укренерго" додають, що аварійні відключення застосовані у кількох областях України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі. 

"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільше електропостачання".

Станом на 10:59 екстрені відключення скасували. Київ повернувся до графіків відключень.

  • 10 жовтня унаслідок атаки російських дронів відбулось знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що були задіяні у забезпеченні живлення частини Києва та області. Внаслідок цього значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена.
  • У Південній Борщагівці були застосовані екстрені відключення. У Бучанському районі області чарез атаку на енергообʼєкти також фіксували аварійні відключення. 
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