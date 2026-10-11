Уранці 11 жовтня в Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", – ідеться у повідомленні.
В "Укренерго" додають, що аварійні відключення застосовані у кількох областях України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.
"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільше електропостачання".
Станом на 10:59 екстрені відключення скасували. Київ повернувся до графіків відключень.
- 10 жовтня унаслідок атаки російських дронів відбулось знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що були задіяні у забезпеченні живлення частини Києва та області. Внаслідок цього значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена.
- У Південній Борщагівці були застосовані екстрені відключення. У Бучанському районі області чарез атаку на енергообʼєкти також фіксували аварійні відключення.