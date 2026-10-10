У Києві тимчасово зупиняли рух поїздів метро та рух електротранспорту (оновлено)

Сьогодні, 10 жовтня, у Києві тимчасово зупиняли рух поїздів метро і роботу ескалаторів. Також частково не працював електротранспорт. Рух відновили, але зі змінами.
Про це повідомили у КМДА. Кличко пізніше написав, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням.
Оновлення. Станом на 13:53 у адміністрації повідомили, що поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену зі збільшеними інтервалами. Час очікування потягів на "червоній" та "зеленій" лініях становить орієнтовно 12-15 хв. Згодом повідомили, що рух електротранспорту відновлено в усіх районах столиці, але він курсує з відхиленням від графіка.
Рух потягів на "синій" лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв.
Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів.
"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", - йшлося у повідомленні КМДА.
Потім повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі був тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.
Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту мали повідомили додатково.
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