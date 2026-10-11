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У Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі багатоповерхівок

Уламки ракети виявили в Оболонському районі столиці.

У Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі багатоповерхівок
У Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети
Фото: ДСНС України

У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду. Фахівці ДСНС вилучили небезпечні уламки з місця падіння.

Фото: ДСНС України

  • Близько 14:00 10 жовтня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон" у напрямку столиці. Станом на 19:30 у столиці – восьмеро постраждалих. До лікарні доправили 15-річну дівчину. 
  • Пізніше стало відомо про дронову атаку РФ на столицю. У Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території шкільного стадіону. О 20:40 у Голосіївському районі Києва через падіння уламків сталося загоряння трав’яного настилу. О 23:50 стало відомо про падіння уламків дрона на відкритій території у Дарницькому. районі
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