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У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду. Фахівці ДСНС вилучили небезпечні уламки з місця падіння.

Фото: ДСНС України

Близько 14:00 10 жовтня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон" у напрямку столиці. Станом на 19:30 у столиці – восьмеро постраждалих. До лікарні доправили 15-річну дівчину.