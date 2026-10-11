У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети.
Про це повідомили у ДСНС України.
"У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети", – ідеться у повідомленні.
Ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду. Фахівці ДСНС вилучили небезпечні уламки з місця падіння.
- Близько 14:00 10 жовтня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон" у напрямку столиці. Станом на 19:30 у столиці – восьмеро постраждалих. До лікарні доправили 15-річну дівчину.
- Пізніше стало відомо про дронову атаку РФ на столицю. У Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території шкільного стадіону. О 20:40 у Голосіївському районі Києва через падіння уламків сталося загоряння трав’яного настилу. О 23:50 стало відомо про падіння уламків дрона на відкритій території у Дарницькому. районі