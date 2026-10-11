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Росіяни вдарили по спорткомплексу у Запоріжжі, є поранена

Жінку госпіталізували.

Росіяни вдарили по спорткомплексу у Запоріжжі, є поранена
Наслідки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по будівлі спорткомплексу у Запоріжжі. Є поранена.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Російський FPV-дрон влучив у будівлю спорткомплексу в одному з районів Запоріжжя. Поранено жінку", – написав він.

Пізніше стало відомо, що постраждала 23-річна жінка. Її госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати відповідні служби.

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