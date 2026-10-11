Росіяни вдарили по спорткомплексу у Запоріжжі, є поранена

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по будівлі спорткомплексу у Запоріжжі. Є поранена.
Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Російський FPV-дрон влучив у будівлю спорткомплексу в одному з районів Запоріжжя. Поранено жінку", – написав він.
Пізніше стало відомо, що постраждала 23-річна жінка. Її госпіталізували з травмами середньої тяжкості.
На місці продовжують працювати відповідні служби.
- Упродовж доби російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район, двоє людей загинули, ще 41 людина дістала поранення.