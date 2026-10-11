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На Харківщині російський дрон атакував вантажівку: є загиблий та поранений

Російський БпЛА "Молнія" атакував вантажівку поблизу села Чорноглазівка Богодухівського району.

На Харківщині російський дрон атакував вантажівку: є загиблий та поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Богодухівщині Харківської області внаслідок російської атаки загинув водій вантажівки, ще один чоловік постраждав. Окупанти вдарили по автомобілю сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, атака сталася 10 жовтня близько 10:20 поблизу села Чорноглазівка Богодухівського району. Російські війська застосували БпЛА типу "Молнія".

Унаслідок влучання вантажний автомобіль загорівся. Його водій загинув, ще один чоловік постраждав.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема 14-річний хлопець. 
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