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На Харківщині через російські обстріли постраждали шестеро людей

Під ударом опинилися Харків і дев’ять населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, медзаклад та автомобілі.

На Харківщині через російські обстріли постраждали шестеро людей
Наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема 14-річний хлопець. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнали жінки віком 42, 53 та 63 роки, а також 46-річний чоловік. Ще в однієї, 32-річної жінки, зафіксували гостру реакцію на стрес. У селі Хотімля Старосалтівської громади поранили 14-річного хлопця.

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У місті російські війська атакували Холодногірський, Слобідський і Київський райони безпілотниками та ракетою.

По Харківщині ворог застосував одну ракету, одну керовану авіабомбу, п’ять безпілотників типу "Молнія", шість FPV-дронів і 172 БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • У Харкові – цивільне підприємство, медичний заклад і вантажний автомобіль.
  • У Богодухівському районі – три приватні будинки та два автомобілі в Золочеві, а також приватний будинок і господарські споруди в селі Калинове.
  • У Куп’янському районі – приватний будинок, складську будівлю й автомобіль у Великому Бурлуку.
  • У Харківському районі – приватний будинок у Слатиному.
  • У Чугуївському районі – електромережі у Великій Бабці, два приватні будинки та сарай у Хотімлі.
  • У Берестинському районі – нежитлову будівлю в селі Олександрівське.

Також упродовж доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 198 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 64 291 людину.

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