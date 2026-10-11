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На Миколаївщині російські окупанти поранили двох жінок, є пошкодження

У Снігурівці внаслідок ракетної атаки постраждали 54-річна та 82-річна жінки.

На Миколаївщині російські окупанти поранили двох жінок, є пошкодження
Миколаївщина після обстрілу
Фото: ДСНС

Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками, РСЗВ, FPV-дронами та ракетами "Бандероль". Унаслідок обстрілів постраждали дві жінки. Є пошкодження.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаївському районі вдень російські війська атакували з РСЗВ Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджені адміністративна будівля селищної ради, школа, багатоквартирний будинок і магазин. Постраждалих немає.

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Також росіяни атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. У селі Лупареве пошкоджені два приватні будинки й автомобіль. Люди не постраждали.

У Баштанському районі російські війська завдали ракетного удару по Снігурівці, застосувавши ракети "Бандероль". Унаслідок атаки поранення дістали 54-річна та 82-річна жінки. Обох госпіталізували.

У місті пошкоджені адміністративна будівля, виробничий цех, бібліотека, аптека, заклади торгівлі, багатоквартирний і приватні житлові будинки, а також дев’ять цивільних автомобілів.

Минулої доби російські війська атакували область ударними безпілотниками типу "шахед". Станом на ранок 11 жовтня інформації про пошкодження та постраждалих унаслідок цих атак не було.

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