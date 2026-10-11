Окупанти знову атакували Одесу: пошкоджено житловий будинок, зруйновані квартири

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Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, у якому зруйновані три квартири, також загорівся дах.

Про це повідомили у ДСНС України.

"росія знову атакувала Одесу. Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих унаслідок атаки немає.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям будинку.

10 жовтня російські війська двічі атакували Одесу. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля та житловий будинок.