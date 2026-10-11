Окупанти знову атакували Одесу: пошкоджено житловий будинок, зруйновані квартири

Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, у якому зруйновані три квартири, також загорівся дах.
Про це повідомили у ДСНС України.
"росія знову атакувала Одесу. Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих унаслідок атаки немає.
На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям будинку.
- 10 жовтня російські війська двічі атакували Одесу. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля та житловий будинок.
- 9 жовтня, внаслідок російських атак в Одесі пошкоджено склад із продуктами, де виникла пожежа. На півдні Одеської області ворог поцілив по адміністративній та господарській будівлях на території бази відпочинку, також загорілася суха трава.