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Окупанти знову атакували Одесу: пошкоджено житловий будинок, зруйновані квартири

Унаслідок російської атаки загорівся дах будинку.

Окупанти знову атакували Одесу: пошкоджено житловий будинок, зруйновані квартири
наслідки атаки РФ по Одесі
Фото: ДСНС України

Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, у якому зруйновані три квартири, також загорівся дах.

Про це повідомили у ДСНС України.

"росія знову атакувала Одесу. Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу", – ідеться у повідомленні.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих унаслідок атаки немає.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям будинку.

  • 10 жовтня російські війська двічі атакували Одесу. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля та житловий будинок.
  • 9 жовтня, внаслідок російських атак в Одесі пошкоджено склад із продуктами, де виникла пожежа. На півдні Одеської області ворог поцілив по адміністративній та господарській будівлях на території бази відпочинку, також загорілася суха трава.
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