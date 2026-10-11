Сили ППО знищили 94 із 116 російських БпЛА

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками різних типів. Українська ППО збила 94 ворожі БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атаку розпочали о 18:00 10 жовтня. Російські безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, українська ППО збила або подавила 94 безпілотники, серед яких 74 реактивні БпЛА.
Зафіксовано влучання 10 ворожих БпЛА на семи локаціях. Уламки збитих дронів упали ще на дев’яти локаціях.
Повітряна атака триває, у небі перебували близько десяти російських безпілотників.