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Сили ППО знищили 94 із 116 російських БпЛА

Зафіксовано влучання 10 дронів на семи локаціях.

Сили ППО знищили 94 із 116 російських БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками різних типів. Українська ППО збила 94 ворожі БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атаку розпочали о 18:00 10 жовтня. Російські безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, українська ППО збила або подавила 94 безпілотники, серед яких 74 реактивні БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 10 ворожих БпЛА на семи локаціях. Уламки збитих дронів упали ще на дев’яти локаціях.

Повітряна атака триває, у небі перебували близько десяти російських безпілотників.

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