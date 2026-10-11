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Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця скупчення російських військ

Удари завдали по військових об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця скупчення російських військ
Фото: Генштаб

Сили оборони України вчора та у ніч на 11 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Чистякового на Донеччині уразили ремонтний підрозділ російських військ.

Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів противника в районах Макіївки Донецької області та Городища на Луганщині.

Крім того, уражено місця зосередження особового складу російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

Сили оборони продовжують системно атакувати військову інфраструктуру противника, щоб послабити його логістичні можливості та бойовий потенціал.

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