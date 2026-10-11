Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця скупчення російських військ

Сили оборони України вчора та у ніч на 11 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Зокрема, у районі Чистякового на Донеччині уразили ремонтний підрозділ російських військ.
Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів противника в районах Макіївки Донецької області та Городища на Луганщині.
Крім того, уражено місця зосередження особового складу російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.
Сили оборони продовжують системно атакувати військову інфраструктуру противника, щоб послабити його логістичні можливості та бойовий потенціал.
- Сили оборони 10 жовтня уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр росіян. Також завдано ударів по ремонтній базі, складах пального та матеріально-технічних засобів противника.