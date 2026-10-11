Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця скупчення російських військ

Удари завдали по військових об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

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Сили оборони України вчора та у ніч на 11 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Чистякового на Донеччині уразили ремонтний підрозділ російських військ.

Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів противника в районах Макіївки Донецької області та Городища на Луганщині.

Крім того, уражено місця зосередження особового складу російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

Сили оборони продовжують системно атакувати військову інфраструктуру противника, щоб послабити його логістичні можливості та бойовий потенціал.