Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару: загинули 20 людей, серед них четверо дітей

Російська авіабомба зруйнувала під’їзд триповерхового житлового будинку. Рятувальники вивезли близько 320 тонн будівельних уламків.

У Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару: загинули 20 людей, серед них четверо дітей
Фото: ДСНС України

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, внаслідок якого загинули 20 людей, зокрема четверо дітей. Ще 17 людей постраждали, серед них троє дітей. 

Про це повідомили у ДСНС України.

Російська авіабомба зруйнувала під’їзд триповерхового будинку. Також пошкоджені інші будівлі та приватні оселі.

Рятувальники розібрали конструкції пошкодженого будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучали кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей.

Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

  • Російські війська 10 жовтня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків – 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies