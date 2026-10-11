У Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару: загинули 20 людей, серед них четверо дітей

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, внаслідок якого загинули 20 людей, зокрема четверо дітей. Ще 17 людей постраждали, серед них троє дітей.
Про це повідомили у ДСНС України.
Російська авіабомба зруйнувала під’їзд триповерхового будинку. Також пошкоджені інші будівлі та приватні оселі.
Рятувальники розібрали конструкції пошкодженого будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучали кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей.
Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи.
- Російські війська 10 жовтня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків – 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах.