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На Чернігівщині через російські обстріли пошкоджене фермерське господарство

Російські війська застосовували дрони, артилерію, міномети та авіабомби.

На Чернігівщині через російські обстріли пошкоджене фермерське господарство
Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області

Протягом минулої доби російські війська 39 разів атакували Чернігівську область. Під ударами опинилися три громади, пошкоджено майно фермерського господарства та приватних домоволодінь. 

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Уранці внаслідок атаки безпілотника в селі Михайло-Коцюбинської громади пошкоджено контейнери з картоплею на території фермерського господарства.

Пізно ввечері в одному із сіл Сновської громади російський FPV-дрон знищив дачний будинок.

Уночі російські війська атакували безпілотниками приватне подвір’я в селі Семенівської громади. Унаслідок удару знищено вулик і пошкоджено паркан.

Для атак на Чернігівщину російська армія використовувала FPV-дрони, керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники.

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