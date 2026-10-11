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На Київщині унаслідок атаки РФ горить промислове підприємство

За добу травмувалися семеро людей, пошкоджено 15 домоволодінь.

На Київщині унаслідок атаки РФ горить промислове підприємство
Наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок нічної атаки російського безпілотника. 

Про це повідомляють очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко і ДСНС України.

"Триває ліквідація пожежі на підприємстві у Бучанському районі. Унаслідок нічної атаки ворожого БпЛА виникла пожежа складських приміщень", – пише Ткаченко.

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Рятувальники локалізували займання складських приміщень. На місці працюють оперативні служби.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок цієї атаки на підприємство немає.

Фото: ДСНС України

Загалом за минулу добу в Київській області пошкоджено 15 домоволодінь, травмовано семеро людей. 

Фото: ДСНС України

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