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У Бучанському районі Київської області триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок нічної атаки російського безпілотника.

Про це повідомляють очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко і ДСНС України.

"Триває ліквідація пожежі на підприємстві у Бучанському районі. Унаслідок нічної атаки ворожого БпЛА виникла пожежа складських приміщень", – пише Ткаченко.

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Рятувальники локалізували займання складських приміщень. На місці працюють оперативні служби.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок цієї атаки на підприємство немає.

Фото: ДСНС України

Загалом за минулу добу в Київській області пошкоджено 15 домоволодінь, травмовано семеро людей.