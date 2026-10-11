У Краматорську через російські атаки загорілася будівля

Рятувальники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів були змушені призупинити роботи.

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У Краматорську на Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Через загрозу повторних обстрілів їм довелося призупинити гасіння пожежі в нежитловій будівлі.

Про це повідомляє ДСНС України.

У другій половині дня російські війська влучили в нежитлову споруду. Внаслідок атаки загорілися двоповерхова будівля та прибудова до неї. Загальна площа пожежі становила 500 квадратних метрів.

Рятувальники локалізували займання, однак через постійну загрозу повторних атак були змушені призупинити роботи.

Також надзвичайники гасили пожежу в приватному житловому секторі, де після авіаудару зайнялися будівельні конструкції. Осередок займання вдалося локалізувати.