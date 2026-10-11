​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Краматорську через російські атаки загорілася будівля

Рятувальники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів були змушені призупинити роботи.

У Краматорську через російські атаки загорілася будівля
Пожежа через атаку РФ
Фото: ДСНС України

У Краматорську на Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Через загрозу повторних обстрілів їм довелося призупинити гасіння пожежі в нежитловій будівлі. 

Про це повідомляє ДСНС України.

У другій половині дня російські війська влучили в нежитлову споруду. Внаслідок атаки загорілися двоповерхова будівля та прибудова до неї. Загальна площа пожежі становила 500 квадратних метрів.

Рятувальники локалізували займання, однак через постійну загрозу повторних атак були змушені призупинити роботи.

Також надзвичайники гасили пожежу в приватному житловому секторі, де після авіаудару зайнялися будівельні конструкції. Осередок займання вдалося локалізувати.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies