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На Рівненщині внаслідок російської атаки, є поранені, пошкоджені будинки та адмінбудівля (оновлено)

У Сарненському районі пошкоджені три житлові будинки, будівля старостинського округу та господарські споруди.

На Рівненщині внаслідок російської атаки, є поранені, пошкоджені будинки та адмінбудівля (оновлено)
Фото: Рівненська ОВА

Російські війська вранці 11 жовтня атакували Рівненську область. У Сарненському районі внаслідок удару пошкоджено три житлові будинки та адміністративну будівлю.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, у житлових будинках пошкоджені покрівлі та вікна, а в одному з них постраждав фасад. Крім того, пошкоджені господарські споруди.

Пізніше Коваль повідомив про трьох поранених унаслідок російської атаки. 

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