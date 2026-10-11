На Рівненщині внаслідок російської атаки, є поранені, пошкоджені будинки та адмінбудівля (оновлено)

Російські війська вранці 11 жовтня атакували Рівненську область. У Сарненському районі внаслідок удару пошкоджено три житлові будинки та адміністративну будівлю.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За його словами, у житлових будинках пошкоджені покрівлі та вікна, а в одному з них постраждав фасад. Крім того, пошкоджені господарські споруди.
Пізніше Коваль повідомив про трьох поранених унаслідок російської атаки.
- 9 жовтня на Рівненщині внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина. Семеро людей поранені.