Розвідники ГУР знешкодили дві групи російського спецназу

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Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу Збройних сил Росії.

Про це повідомили у розвідці.

Українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування завдяки роботі агентів, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки.

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На основі отриманих розвідувальних даних бійці “Спецпідрозділу Тимура” організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців.

Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості.

Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон. Унаслідок операції знешкоджено дві групи російського спецназу.

10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ – кадрове з’єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії. Присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014–2015 роках.