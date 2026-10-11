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Армія РФ завдала авіаудару по Слов’янську, є поранені (оновлено)

Унаслідок авіаудару пошкоджено дві багатоповерхівки.

Армія РФ завдала авіаудару по Слов’янську, є поранені (оновлено)
Фото: Вадим Лях/Слов'янська МВА

Російські війська 11 жовтня завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Влучання зафіксували у двох багатоповерхових будинках, відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні, 11 жовтня, о 09:45, ворог наніс авіаудар по Словʼянську. Влучання у дві багатоповерхівки", – ідеться у повідомленні.

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Окупаційні війська атакували Слов’янськ трьома "ФАБ-250" з УМПК. Влучання відбулись у щільній житловій забудові.

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи: 5 жінок віком 28, 52, 53, 72 й 76 років та двох 25 й 80-річних чоловіків. У  них діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різані рани і забої.

В епіцентрах ударів частково зруйновано і пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та крамницю.

 Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються. 

Також окупаційна армія завдала удару по селищу Ясногірка Краматорської громади. Постраждали 55-річна жінка й чоловік 60 років. Зокрема, вони отримали мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Ще один чоловік травмувався внаслідок обстрілу у приватному секторі.

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