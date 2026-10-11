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Президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною “набирає чинності негайно”.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, обидві сторони нібито погодилися.

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“Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!”, – йдеться у дописі.

Президент США у вересні вже поквапився оголосити, що між Україною та Росією нібито досягнуто домовленості про припинення обміну ударами по енергетиці, але з Кремля такі сигнали не надходили.

9 жовтня Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни.

Зеленський відповів, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці.