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Зеленський: Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню

"...скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів перепочинку. Повне припинення вогню на 60 днів – і ми організуємо вибори".

Зеленський: Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Україна організує вибори у разі згоди Росії на 60-денне повне припинення вогню.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі ABC News.

“І якщо президент Трамп справді хоче змін у питанні виборів, я також обговорював це з його командою. Тож, будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів перепочинку. Повне припинення вогню на 60 днів – і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу – саме українського народу”, – сказав він.

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Зеленський підкреслив, що саме українське суспільство має обирати того чи іншого лідера і саме українці вирішують, коли і як голосувати та кого обирати.

“Так, ми перебуваємо у стані війни, і провести вибори справді складно. Річ не лише в тому, що це неможливо забезпечити належним чином чи що це суперечить нашим законам і Конституції, головне – це наявність безпекової інфраструктури, яка б дозволила людям проголосувати”, – підкреслив він.

“Але якщо відповідати на це запитання (про нового лідера в Україні): я знаю, що Путін дуже хотів змінити президента в Україні. Я це розумію”, – додав президент.

У вересні Зеленський вже заявляв, що Україна може організувати вибори після припинення вогню, однак під час активних бойових дій провести їх неможливо. За його словами, для підготовки голосування необхідна пауза у війні щонайменше на кілька місяців. 

Одним із головних викликів президент назвав організацію голосування для українців, які перебувають за кордоном. За його оцінкою, нині за межами країни перебувають близько 9 млн українців. До повномасштабного вторгнення під час виборів за кордоном голосували близько 500 тисяч громадян.

Раніше президент вже підкреслював, що рухатися під час такої війни в напрямку виборів – це розвалювати країну. До виборів під час воєнного стану Київ уже штовхали з різних сторін, проте конкретних пропозицій, як це організувати, не було.

Заяви Трампа і їх наслідки

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував Зеленського, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни.

Американська сторона також погрожувала, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.

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