Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про енергетичне перемир'я: ЗСУ отримали всі відповідні накази

"Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп". 

Зеленський про енергетичне перемир'я: ЗСУ отримали всі відповідні накази
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео вечірнього звернення Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо енергетичного перемир'я.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Зеленський наголосив, що вітає таку домовленість.

Реклама

"Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни", - зазначив він. 

Зеленський нагадав, що Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. 

"Путін на все говорив одне: це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія", - сказав президент

"Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп", - додав Зеленський. 

  • Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies