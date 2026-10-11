"Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо енергетичного перемир'я.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Зеленський наголосив, що вітає таку домовленість.

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"Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна пропонувала багато деескалаційних кроків.

"Путін на все говорив одне: це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія", - сказав президент

"Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп", - додав Зеленський.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".