​У понеділок в частині регіонів діятимуть графіки відключень електроенергії

У понеділок, 12 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
З 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Також із 6:00 до 23:59 будуть діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тож громадян закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках обленерго.
Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона подається.