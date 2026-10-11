​У понеділок в частині регіонів діятимуть графіки відключень електроенергії

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.

У понеділок, 12 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

З 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Також із 6:00 до 23:59 будуть діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тож громадян закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках обленерго.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона подається.