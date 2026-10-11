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​Ляшко: Росія почала частіше атакувати фармацевтичні склади в Україні

Ворог намагається позбавити українців доступу до базових ліків. 

​Ляшко: Росія почала частіше атакувати фармацевтичні склади в Україні
міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко
Фото: скрин відео

Протягом останнього місяця Росія почала частіше атакувати фармацевтичні склади, виробничі потужності та об’єкти зберігання критично важливих ліків, намагаючись ускладнити українцям доступ до необхідних препаратів та лікування.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на Всесвітньому саміті охорони здоров’я (World Health Summit) у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, протягом останнього місяця ми почали стикатися з більшою кількістю атак на фармацевтичний сектор. Вони атакують фармацевтичні склади, виробничі потужності, об’єкти, де зберігаються цінні, критично важливі медикаменти, щоб українці не мали доступу навіть до базових ліків, препаратів і лікування тоді, коли вони найбільше їх потребують", - зазначив Ляшко.

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Він наголосив, що знищення запасів ліків створює додаткове навантаження на всю систему охорони здоров’я, оскільки люди із хронічними захворюваннями намагаються заздалегідь придбати необхідні препарати. Тому система має оперативно реагувати на різкі зміни попиту та перебої з постачанням.

Ляшко також зазначив, що російські удари на медичну інфраструктуру України мають отримати належну реакцію світу.

Він додав, що, продовжуючи удари по медичній системі та житлових будинках України, Росія демонструє, що її метою є знищення України та свободи.

Водночас Ляшко вказав на те, що Україна навіть під час війни продовжує реформи системи охорони здоров’я та вже готова ділитися з іншими країнами досвідом роботи в умовах масштабної кризи. 

  • 28 вересня Росія втретє за тиждень атакувала фармзавод "Дарниця" у Києві
  • Росія і раніше прицільно атакувала фармацевтичні і медичні потужності, зокрема – склад "Аптеки доброго дня", "Фарма Старт", логістичні комплекси "Біокон" та "Оптіма-Фарм".
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