Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ загинули три людини (оновлено)

11 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Івано-Франківськ.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Унаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється", - написала вона в Telegram.

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Онищук нагадала, що неможна наближатися до уламків збитого безпілотника, або до інших підозрілих предметів. Вона також закликала мешканців не залишатися на вулиці під час сигналу "Повітряна тривога".

Станом на 21:49 кількість загиблих зросла до трьох, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

" На жаль, внаслідок удару по Івано-Франківську маємо трьох загиблих. Загиблі - військовослужбовці. Вічна пам’ять! Співчуття рідним", - написав він у Telegram.

Марцінків також зазначив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, є вибиті вікна.

"Від завтра з 8:00 у ЦНАПі прийматимуть заяви на допомогу. Підтримку нададуть і мешканцям, і підприємцям. Можна подаватись і на єВідновлення і на допомога від міста", - додав він.

На місці працюють відповідні служби та фахівці.