Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ загинули три людини (оновлено)

11 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Івано-Франківськ.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Унаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється", - написала вона в Telegram.
Онищук нагадала, що неможна наближатися до уламків збитого безпілотника, або до інших підозрілих предметів. Вона також закликала мешканців не залишатися на вулиці під час сигналу "Повітряна тривога".
Станом на 21:49 кількість загиблих зросла до трьох, повідомив міський голова Руслан Марцінків.
" На жаль, внаслідок удару по Івано-Франківську маємо трьох загиблих. Загиблі - військовослужбовці. Вічна пам’ять! Співчуття рідним", - написав він у Telegram.
Марцінків також зазначив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, є вибиті вікна.
"Від завтра з 8:00 у ЦНАПі прийматимуть заяви на допомогу. Підтримку нададуть і мешканцям, і підприємцям. Можна подаватись і на єВідновлення і на допомога від міста", - додав він.
На місці працюють відповідні служби та фахівці.