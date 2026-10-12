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Розпочалася 1692-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення. Найбільше боїв пройшло на Покровському і Костянтинівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області; Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБ, здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися атакувати в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 13 разів атакували у бік населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

Тридцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білозерське, Чернігівка, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка, Світле, Василівка та Новогришине.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів штурмував у бік Січневого та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався атакувати в бік Павлівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.