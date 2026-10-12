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У Очакові жінка постраждала через російську ракетну атаку

Ворог атакував область також дронами різних типів. 

У Очакові жінка постраждала через російську ракетну атаку
Ліквідація російської атаки в Миколаєві
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами різних типів і ракетою. У Очакові постраждала жінка. 

Про це написав в.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Учора ворог атакував у Миколаєві портову та цивільну інфраструктуру ударними БпЛА типу «Shahed». Пошкоджено вантажний термінал та складське приміщення. Постраждалих немає. За даними ДСНС, унаслідок атаки виникла масштабна пожежа вантажного терміналу однієї з приватних логістичних компаній.

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Пожежу розвантажувального комплексу терміналу на площі 1500 кв. м ліквідували. Через загрозу повторного удару рятувальникам доводилось відходити на безпечну відстань.

Також уночі ворог атакував місто FPV-дроном. Пошкоджено дорожнє покриття. 

Крім того, у с. Мартинівське Прибужанівської громади Вохнесенського району унаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» пошкоджено вікна приватного будинку.

Учора вдень ворог атакував Очаківську громаду Миколаївського району ракетою «Бандероль». Внаслідок атаки у Очакові постраждала 54-річна жінка, її стан стабільний. Пошкоджено складське приміщення, чотири багатоквартирні двоповерхові та один приватний будинки.

Також росіяни вдарили FPV-дронами по Галицинівській та Очаківській громадах. В с. Лимани пошкоджено три приватні будинку та господарські споруди. Постраждалих немає.

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