Вчора армія РФ втратила майже 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.2026 склали:

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять близько 1 554 310 осіб.

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