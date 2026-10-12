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Вчора армія РФ втратила майже 1500 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять близько 1 554 310 осіб. 

Вчора армія РФ втратила майже 1500 солдатів
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1470 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 НРК. 

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб.
  • танків  – 12 410 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од.
  • артилерійських систем – 51 090 (+51) од.
  • РСЗВ – 2 209 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 703 (+2) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од.
  • спеціальна техніка – 4 818 (+3) од.

Дані уточнюються.

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