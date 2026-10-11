Росіяни атакували продуктовий магазин у передмісті Харкова: є загиблі і постраждалі (оновлено)

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Росіяни завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Було влучання в будівлю продовольчого магазину.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Станом на 20:00 відомо, що в результаті ворожого удару загинули троє людей, ще семеро постраждали.

"Семеро - отримали поранення, серед яких дитина. Бригади екстреної медичної допомоги надають всю необхідну допомогу. Також на місці «прильоту» вирує пожежа. Горять пʼять автомобілів. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі", - зазначив Синєгубов.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Раніше сьогодні росіяни завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова. Також раніше під обстріл потрапив Київський район.