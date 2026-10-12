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Від російських обстрілів постраждали три райони Дніпропетровщини

РФ била дронами та із артилерії. 

Від російських обстрілів постраждали три райони Дніпропетровщини
Фото: З відкритих джерел

Станом на 07:30 12 жовтня російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та із артилерії.

Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, ворог бив понад 10 разів. 

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі.

У Павлограді понівечене підприємство.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.

Всюди минулося без постраждалих.

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