Від російських обстрілів постраждали три райони Дніпропетровщини

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Станом на 07:30 12 жовтня російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та із артилерії.

Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, ворог бив понад 10 разів.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі.

У Павлограді понівечене підприємство.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.

Всюди минулося без постраждалих.