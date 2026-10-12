Від російських обстрілів постраждали три райони Дніпропетровщини

Станом на 07:30 12 жовтня російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та із артилерії.
Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, ворог бив понад 10 разів.
У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі.
У Павлограді понівечене підприємство.
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.
Всюди минулося без постраждалих.
- Вчора у Самарі Дніпропетровської області через удари РФ горіла сільгосптехніка.