У Запоріжжі російська армія поранила людину

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область 817 разів. Постраждали 57 населених пунктів. Поранена одна людина у обласному центрі.
Про це написав співголова Ради оборони Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Кушугуму, Комишувасі, Юліївці, Новорозівці, Шевченківському,
Таврійському, Заливному, Самійлівці, Новоолександрівці, Оріхову, Васинівці, Вільнянці, Преображенці, Микільському та Сонячному.
626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новосолошине, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запорожець, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Новооленівку, Гнаровське, Грушівку, Тернувате, Лежине, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.
Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Таврійському, Червоній Криниці та Єгорівці.
166 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Тернуватому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.
Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.