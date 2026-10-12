У Запоріжжі російська армія поранила людину

Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

166 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Тернуватому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Таврійському, Червоній Криниці та Єгорівці.

Про це написав співголова Ради оборони Іван Федоров.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область 817 разів. Постраждали 57 населених пунктів. Поранена одна людина у обласному центрі.

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