На Житомирщині під російськими ударами була залізнична та енергоінфраструктура

Рятувальники змушені були припиняти ліквідацію пожеж на місці атак через загрозу повторних обстрілів.

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Росіяни вергове атакували Житомирську область, зокрема залізничну та енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок 12 жовтня інформації про потерпілих немає.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – розповів він.

Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС вимушені були відходити у безпечні місця, а потім знову повертатися до робіт.