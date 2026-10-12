Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині під російськими ударами була залізнична та енергоінфраструктура

Рятувальники змушені були припиняти ліквідацію пожеж на місці атак через загрозу повторних обстрілів. 

На Житомирщині під російськими ударами була залізнична та енергоінфраструктура
рятувальники на місці атаки
Фото: ДСНС

Росіяни вергове атакували Житомирську область, зокрема залізничну та енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок 12 жовтня інформації про потерпілих немає.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Бунечко. 

"Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – розповів він. 

Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС вимушені були відходити у безпечні місця, а потім знову повертатися до робіт.

  • Нещодавно унаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області постраждала одна людина.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies