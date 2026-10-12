На Житомирщині під російськими ударами була залізнична та енергоінфраструктура

Росіяни вергове атакували Житомирську область, зокрема залізничну та енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок 12 жовтня інформації про потерпілих немає.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – розповів він.
Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС вимушені були відходити у безпечні місця, а потім знову повертатися до робіт.
- Нещодавно унаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області постраждала одна людина.