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Росіяни застосували по Харківщині 12 ракет, 11 КАБів та дрони. Є загиблі і постраждалі

Ворожих ударів зазнали 23 населені пункти області. 

Росіяни застосували по Харківщині 12 ракет, 11 КАБів та дрони. Є загиблі і постраждалі
Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, зокрема дитина. Постраждали 45 людей, серед них – 4 дітей. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинула 36-річна жінка, постраждали 11 людей, зокрема 7-річний хлопчик.

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В сел. Пісочин загинули жінки 51 і 19 років та 16-річний хлопець, постраждали 28 людей, зокрема дівчатка 8, 10, 13 років та дворічний хлопчик.

Біля с. Макариха Золочівської громади загинув 69-річний чоловік, зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік.

У с. Яковлівка Лозівської громади 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у с. Гороховатка Борівської громади поранено 57-річного чоловіка, у с. Вільхівка зазнали поранень 61-річна жінка і 38-річний чоловік, а у м. Ізюм зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка.

Також медики надали допомогу 49-річному чоловіку, який 10 жовтня зазнав поранень внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади. 

Ворог атакував БпЛА, КАБ Київський і Немишлянський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

  • 12 ракет;
  • 11 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 136 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено 30 приватних будинків та 11 автомобілів. 

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль в с. Чорноглазівка. 

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У Куп’янському районі пошкоджено електромережі у сел. Великий Бурлук, складську будівлю, трактор і зерно у сел. Шевченкове. 

В Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі у с. Бригадирівка, 15 приватних і багатоповерховий будинок в м. Ізюм. 

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у сел. Слатине, продовольчий магазин, 4 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів у сел. Пісочин, 3 автомобілі у с. Сороківка, с. Вільхівка, і м. Дергачі, цивільне підприємство в сел. Нова Водолага. 

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у с. Веселе, будівлю закладу освіти в с. Яковлівка, складські та офісні приміщення у с. Катеринівка, 10 приватних будинків у м. Лозова, і приватний будинок в с. Енергетиків. 

У Чугуївському районі пошкоджено дачний будинок в с. Піщане. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 45 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 64 337 людей.

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